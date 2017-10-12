Назаровец оставил в горящем доме изнасилованную соседку

23-летнего жителя деревни Московка Назаровского района Красноярского края подозревают в покушении на убийство.

Как рассказали В ГСУ СК по Красноярскому краю, в ночь с 8 на 9 октября 2017 года молодой человек распивал спиртные напитки с 31-летней соседкой. По данным полиции, это происходило у нее в доме. Парень начал приставать к соседке, но получил отказ. Тогда он начал душить молодую женщину. Решив, что убил ее, молодой человек совершил с ней насильственные действия сексуального характера, после чего поджег дом, в котором оставалась потерпевшая, и скрылся с места преступления.

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Оказалось, что девушка осталась жива. Она смогла выбраться из горящего дома, но получила ожоги первой степени.

В настоящее время подозреваемый задержан, на него завели уголовное дело. Следователи установили, что ранее молодой человек был судим за совершение изнасилования и находился на испытательном сроке.

Расследование уголовного дела продолжается.