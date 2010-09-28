За неудавшееся изнасилование по пути с дискотеки парень получил серьезный срок

24-летнего жителя Бирилюсского района Красноярского края осудили к 8 годам колонии за покушение на изнасилование несовершеннолетней, сообщили в ГСУ СК региона.

Преступление было совершено ночью 1 апреля 2017 года в поселке Проточный. Сестры 16 и 18 лет возвращались домой с местной дискотеки, и к ним пристал пьяный односельчанин. Парень схватил несовершеннолетнюю девушку, затащил ее под навес уличного колодца, где и попытался изнасиловать.

«Спасла потерпевшую ее старшая сестра, которая побежала звать на помощь соседей. Не дожидаясь их прихода, она нашла палку и стала наносить удары подозреваемому. Получив отпор, он скрылся с места происшествия, но позже его задержали», — пояснили в управлении.

Суд назначил молодому парню 8 лет лишения свободы в колонии строго режима. После освобождения он еще год будет ограничен в свободе.