В Красноярске впервые проходит экологическая конференция «Норникеля»

VI экологическая конференция по теме «Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере», организованная компанией «Норникель», проходит 12-13 октября в Красноярске.

Впервые данное мероприятие организовано в столице региона. Прежде местом проведения конференции являлся город Норильск. В этом году изменилась не только локация, но и масштаб события. К участию привлечены крупные промышленные предприятия региона, научные сообщества, представители надзорных органов и власти. В пленарном заседании принял участие врио губернатора Александр Усс:

«Я хотел бы поблагодарить „Норникель“ за то, что компания свою уже традиционную конференцию перенесла в Красноярск. Это создает более благоприятные условия для включения в деятельность по защите окружающей среды крупных предприятий, общественности, представителей науки. Я уверен, будут найдены новые организационные механизмы, которые позволят объединить усилия сторон с тем, чтобы выстроить разумный баланс между промышленностью и экологией в Красноярском крае».

Конференция призвана стать важным шагом к оздоровлению экологической ситуации в регионе. Как подчеркнул Александр Усс, она демонстрирует намерение крупных предприятий участвовать в решении вопросов охраны окружающей среды. Главный организатор мероприятия — «Норникель» — уже признан одним из лидеров рейтинга экологической ответственности металлургических компаний России. Инвестиции «Норникеля» в экологию до 2023 года составят более 250 млрд рублей.

«Это только прямые инвестиции в экологию. Если учитывать все наши мероприятия для наращивания и улучшения своей производственной базы, которые так или иначе тоже направлены на экологию, то фактически на решение данных проблем компания инвестирует триллион рублей», — рассказала вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных.

Компанией реализуется целый комплекс проектов, ориентированных непосредственно на охрану окружающей среды, — от выпуска мальков до закрытия устаревшего Никелевого завода и строительства новых экологичных переделов.

В конференции также принимают участие представители компаний: РУСАЛ, СУЭК, СГК, Красцветмет, Красноярский цемент и других. Соорганизаторами мероприятия стали Сибирский федеральный университет и Научно-исследовательский институт проблем экологии.