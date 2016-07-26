Красноярцы могут бесплатно увидеть работы лучших художников из Сибири, Дальнего Востока и Урала

В Красноярске работает выставка к 30-летию регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств (РАХ). Это крупнейшее отделение охватывает сразу три больших региона — от Якутии на Севере до Тывы и Приморья на Юге и от Ханты-Мансийска и Омска на Западе до Сахалина и Магадана на Востоке.

Сергей Ануфриев, академик РАХ, председатель Регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока РАХ в Красноярске отметил:

«Красноярский край давно и по праву является не только краем высокой культуры, но и культурной столицей Сибири — не в обиду Уралу и Дальнему Востоку. Наше отделение объединяет пространство, которое равняется 2/3 всей территории страны».

Выставка объединяет ярчайших авторов в области живописи, декоративно-прикладного искусства и скульптуры. Каждый из регионов обладает своими уникальными особенностями, которые в своем творчестве продемонстрируют более 40 академиков и член-корреспондентов Российской академии художеств. Их произведения отражают особенности художественных школ трех регионов.

Кроме того, на выставке представлены несколько работ академиков из Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе работа президента РАХ — Зураба Церетели.

«Красноярский край — это настоящий творческий цветник, который покрывает Россию от Урала до Дальнего Востока. Это третий после Москвы и Санкт-Петербурга регион, где представлены все звенья художественного образования — школы, училища, институты, отделение Академии художеств и мастерские при нем. Все это позволяет творческому процессу быть непрерывным. Выдающиеся художники, работы которых представлены на выставке, сформировали культурную карту не только Красноярья, но и большей части страны от Урала до Дальнего Востока», — рассказала и. о. министра культуры края Елена Мироненко.

Выставка работает до 22 октября (МВДЦ «Сибирь»), ежедневно с 10:00 до 20:00. Вход свободный.