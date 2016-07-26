Жителям Красноярска не хватает культуры

Жители Красноярска считают, что в городе не хватает учреждений культуры. Результаты измерения доступности культурной среды опубликованы Финансовым университетом при Правительстве РФ. Рейтинг составлялся на основе мнения жителей крупных и средних городов. Данные проведенных опросов показали, что не менее 83% жителей согласны с тем, что в их городе достаточно учреждений культуры (театров, кинотеатров, галерей, библиотек и т. п.).

Материалы по теме «Скорее лизни карамельную стену!»: как нас угостили современным искусством Фоторепортаж с биеннале «Мир и мiръ»

Лидером по уровню доступности культуры стал Санкт-Петербург — там 94% опрошенных считают, что в городе достаточно подобных учреждений. Также довольны количеством культуры жители Казани, Грозного, Новосибирска и Москвы.

Красноярск находится на 16 строчке рейтинга, только 84% опрошенных считают, что в городе достаточно заведений культурного досуга.