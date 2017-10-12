На месте рухнувшего на Семафорной виадука спустя 3 года решили установить светофор

На месте надземного пешеходного перехода через ж/д пути и проезжую часть на ул. Семафорной в Красноярске, который летом 2014 года протаранил пьяный водитель, хотят установить светофор. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

С тех пор как большегруз снес виадук возле дома № 327, пешеходы систематически не по правилам перебегают там проезжую часть. За последние 3 года на месте, где когда-то был надземный переход, произошло 14 ДТП с участием пешеходов. В результате 3 человека погибли, еще 11 получили ранения различной степени тяжести.

Власти ранее заявляли, что восстановить виадук нельзя, возможно только строительство нового подобного сооружения по новому проекту. Проектирование нового надземного перехода стоит примерно 24 млн рублей, ориентировочная стоимость всего строительства −180 млн рублей. К 2017 году проблему так и не решили. Между тем, жители Кировского района пожаловались, что после разрушения виадука школьникам пришлось перейти в другие школы, людям трудно попасть в отдел социальной защиты, Пенсионный фонд, в центр социальной реабилитации и другие организации.

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«Позиция Государственной инспекции по этому вопросу является непреклонной: мы за пешеходную доступность, за максимальное сокращение жертв путем создания безопасных условий при переходе проезжей части и железнодорожных путей. К решению этого вопроса необходимо подключиться всем заинтересованным ведомствам, администрации города и Красноярской железной дороге (земельный участок, на котором располагался виадук, является полосой отвода железной дороги)», — заявил начальник ГИБДД города Алексей Коваленко.

Полицейские и общественники решили выйти с инициативой в Законодательное Собрание края для включения объекта в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги».

В ближайшее время на месте надземного пешеходного перехода администрации Красноярска предложили установить светофор со звуковым сигналом и оборудовать переход через железнодорожные пути деревянными настилами.