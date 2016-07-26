На выставке itCOM пройдет конференция «Сибирский SMM 4.0»

14 октября в 12.00 в рамках выставки itCOM состоится конференция «Сибирский SMM 4.0». На четвёртой конференции красноярские эксперты будут говорить о продвижении мероприятий в соцсетях, роли дизайна в SMM и современных методах продвижения.
Данное меропрпиятие будет интересно, в первую очередь, SMM и PR-специалистам, маркетологам, организаторам мероприятий, руководителям организации, представителям брендов и предпринимателям.
Помимо полезных тренингов для посетителей приготовили подарок. Агентство Soluzione разработает сайт для одного из участников конференции. Специалисты сделают это прямо за время мероприятия в реальном времени и абсолютно бесплатно. Для этого нужно вступить в группу Soluzione на сайте ВКонтакте, в анкете регистрации отметить пункт «Хочу сайт бесплатно за время конференции», прийти на мероприятие к 11.50 для определения победителя
Вход на конференцию бесплатный, но при выполнении двух обязательных условий: электронная регистрация по ссылке; репост записи на свою страницу «ВКонтакте».
С полной программой конференции можно ознакомиться по ссылке. Место проведения: МВДЦ Сибирь (ул. Авиаторов, 19).