В Красноярск приедет уникальная контактная выставка обезьян

20 октября в Красноярске откроется уникальная выставка обезьян. Она считается крупнейшей в Сибири.
Выставка пройдет в ТК «Квант» — у посетителей есть возможность увидеть приматов из разных уголков планеты. Все питомцы живут в Московском зоопарке и с успехом гастролируют по разным городам России. В Красноярск приедут мартышки, макаки, саймири, капуцин, магот, лори по кличке Лорик, а также лемур Король Джулиан, названный в честь персонажа из популярного мультфильма «Мадагаскар».
Режим работы: с 11:00 до 20:00.
Взрослый билет — 250 руб.
Детский — 200 руб.
Пенсионеры — 200 руб.
Дети до трех лет — бесплатно.
Группы от 10 чел. — 150 руб. с человека
Телефон: (391) 214-86-14
Сайт: выставкаобезьян.рф
«ВКонтакте»: vk.com/vistavka_obezyan1
Instagram: vistavka_obezyan
За животными можно не только понаблюдать, а также погладить их, покормить. и сфотографироваться с понравившемся питомцем. Гостям, особенно тем, кто придет с маленькими детьми, не стоит беспокоиться, что обезьяны укусят или чем-нибудь заразят. Все они ручные, каждый день контактируют с человеком, регулярно проходят медицинские осмотры и прививаются.
В этом году впервые на выставке будут 3D-инсталляции. Любой желающий сможет сфотографироваться с объемной фотографией обезьянки и получить фото, которое почти не отличается от реального снимка.
Контактная выставка обезьян будет работать минимум месяц в ТК «Квант». Точную дату закрытия можно узнать о организаторов.
Фото предоставлены организаторами выставки
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