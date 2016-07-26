В Красноярск приедет уникальная контактная выставка обезьян

20 октября в Красноярске откроется уникальная выставка обезьян. Она считается крупнейшей в Сибири.

Выставка пройдет в ТК «Квант» — у посетителей есть возможность увидеть приматов из разных уголков планеты. Все питомцы живут в Московском зоопарке и с успехом гастролируют по разным городам России. В Красноярск приедут мартышки, макаки, саймири, капуцин, магот, лори по кличке Лорик, а также лемур Король Джулиан, названный в честь персонажа из популярного мультфильма «Мадагаскар».

Контактная выставка обезьян Адрес: ул.Красной армии, 10 (Квант)

Режим работы: с 11:00 до 20:00.

Взрослый билет — 250 руб.

Детский — 200 руб.

Пенсионеры — 200 руб.

Дети до трех лет — бесплатно.

Группы от 10 чел. — 150 руб. с человека

Телефон: (391) 214-86-14

Сайт: выставкаобезьян.рф

«ВКонтакте»:

Instagram: vistavka_obezyan : ул.Красной армии, 10 (Квант): с 11:00 до 20:00.— 250 руб.— 200 руб.— 200 руб.— бесплатно.— 150 руб. с человека»: vk.com/vistavka_obezya n1

За животными можно не только понаблюдать, а также погладить их, покормить. и сфотографироваться с понравившемся питомцем. Гостям, особенно тем, кто придет с маленькими детьми, не стоит беспокоиться, что обезьяны укусят или чем-нибудь заразят. Все они ручные, каждый день контактируют с человеком, регулярно проходят медицинские осмотры и прививаются.

В этом году впервые на выставке будут 3D-инсталляции. Любой желающий сможет сфотографироваться с объемной фотографией обезьянки и получить фото, которое почти не отличается от реального снимка.

Контактная выставка обезьян будет работать минимум месяц в ТК «Квант». Точную дату закрытия можно узнать о организаторов.

Фото предоставлены организаторами выставки