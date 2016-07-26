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Живущая на «Столбах» лиса выманила еду у туристов и стала героем видеоролика (видео)
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Живущая на «Столбах» лиса выманила еду у туристов и стала героем видеоролика (видео)

19 сентября 15:16
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Лиса в красноярском заповеднике «Столбы» стала совсем ручной. Видеоролик с названием «Мухтар, ко мне» выложил сегодня в социальные сети красноярец Андрей Горный.

Мужчина показал, что лиса, поселившаяся около месяца назад рядом с Первым столбом, почти не боится людей. На записи видно, что зверь подбирает хлеб в полуметре от человека, но сразу отбегает при любом резком движении. Брать еду из рук лиса не решается.

Красноярец приручает лису на "Столбах"

Видео: vk.com/ropab

Сотрудники заповедника уже попросили не кормить лису, так как это может животному навредить. Кроме этого, специалисты предупреждают об опасности, которую может представлять дикий зверь. Однако красноярцы и гости города продолжают угощать лесного жителя своими бутербродами.

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