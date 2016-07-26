Болельщик сделал предложение возлюбленной на хоккейном матче (видео)

На прошедшем 11 октября в Красноярске хоккейном матче молодой человек сделал предложение своей возлюбленной. Болельщик заранее договорился с клубом «Сокол», чтобы ему помогли.

Во время матча между красноярским «Соколом» и командой из Московской области «Звезда» Владимир со своей девушкой Татьяной сидели на трибуне среди болельщиков. К паре подошел талисман клуба «Сокол» с огромным букетом роз и вручил его девушке. Молодой человек достал кольцо и попросил Татьяну стать его женой.

Зрители поддержали красноярца возгласами «Соглашайся!» и «Скажи ему да!».

Девушка, для которой поступок парня стал неожиданностью, согласилась.