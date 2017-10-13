Сибиряк украл у старушки телевизор, чтобы она не заметила его отсутствие на «Доме-2»

Житель Кемеровской области похитил телевизор у пенсионерки, чтобы та не смогла посмотреть реалити-шоу. О необычном преступлении со ссылкой на полицию сообщило кемеровское издание vse42.ru.

Пострадавшей оказалась 82-летняя жительница поселка Бабанаково. 22-летний знакомый под угрозой ножа похитил из ее квартиры телевизор стоимостью 10 тыс. рублей.

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Как оказалось, молодой человек ранее уже был неоднократно судим. «Сотрудники полиции выяснили, что женщина часто приглашала его в гости, кормила, оставляла на ночлег, вместе они смотрели по телевизору реалити-шоу. Потерпевшая даже давала ему деньги, чтобы он съездил на кастинг, однако тот потратил все наличные на покупку спиртного, сказав пенсионерке, будто уже прошел отбор. Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что забрал телевизор у потерпевшей, которая его регулярно „спонсировала“, только затем, чтобы она не смогла увидеть в эфире, что на кастинге его никогда не было», — рассказали в полиции. Кемеровские журналисты уверяют, что речь идет о популярном реалити-шоу «Дом-2».

За разбой с применением насилия парню грозит до 8 лет колонии, в настоящее время он находится под стражей. Похищенный телевизор уже вернули пенсионерке.