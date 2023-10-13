Красноярские полицейские отчитались о снижении преступности при новом начальнике

В ГУ МВД по Красноярскому краю подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев 2017 года и зафиксировали значительное снижение уровня преступности в регионе.

Всего за это время стражи порядка зарегистрировали 38 490 преступления, что на 13,7 % меньше, чем за тот же период 2016 года. На 18,3 % снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (7 600), в том числе на 12,4 % — убийств. Всего по России отмечается сокращение на 5,3 %, а по Сибири — на 8,9 %. Уровень преступности в расчете на 100 тысяч населения снизился с 328 тысяч до 265 тысяч.

«Рост общего показателя раскрываемости преступлений составил 60,6 %. Более эффективно по сравнению с прошлым годом стражи порядка работали над раскрытием убийств, разбойных нападений, грабежей, краж из квартир и автотранспорта. Предпринятыми мерами профилактического характера удалось сократить на 20,1 % число преступлений, совершенных в общественных местах и на 13,3 % — на улицах», — рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Подростковая преступность снизилась на 28,4 %. На 26,2 % сократилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, с начала 2017 года краевую полицию возглавляет Александр Речицкий. Когда он вступил в должность, то первым же делом раскритиковал работу полиции Красноярского края при предыдущем руководителе Вадиме Антонове. Речь шла о росте числа преступлений в общественных местах, пьяной преступности, а также недисциплинированности самих сотрудников полиции. При Речицком в Красноярске произошла серия крупных задержаний проституток и сутенеров, закрыли несколько нелегальные казино. Также задержания проводились среди самих полицейских — в настоящее время продолжается расследование дела о взяточничестве и вымогательстве в рядах полиции.