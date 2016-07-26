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Мэру Боготола продлили арест
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В Красноярском крае

Мэру Боготола продлили арест

13 октября 16:11
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Главе Боготола Андрею Артибякину отказали в освобождении из под стражи. Об этом Newslab.ru рассказала пресс-секретарь Красноярского краевого суда Наталья Мишанина.

Мэр Боготола Андрей Артибякин

Напомним, что подобная мера пресечения была применена к Артибякину после того, как его уличили в мошенничестве — используя свое служебное положение он незаконно присвоил квартиру в Боготоле стоимостью более 1,7 млн рублей.

При этом действовал он вместе с депутатом местного горсовета Евгением Гурским, который после задержания дал признательные показания и отделался подпиской о невыезде.

Решение об аресте Артибякина попытались оспорить его адвокаты. Однако Железнодорожный районный суд Красноярска, рассматривавший дело по месту задержания боготольского градоначальника, отказал защитникам и оставил его под стражей, где он проведет два месяца — до 10 декабря 2017 года.

Артибякин Андрей Николаевич
Артибякин Андрей Николаевич
Глава города Боготола, председатель городского Совета депутатов

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