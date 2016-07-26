Градоначальника взяли под стражу за мошенничество в Боготоле

Глава города Боготол Красноярского края Андрей Артибякин взят под стражу за мошенничество на сумму более чем 1,7 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Полицейские выяснили, что мэр города вместе с одним из депутатов Боготольского горсовета , используя свое служебное положение, обманным путем получили право на квартиру. Они предоставили в администрацию города поддельный договор социального найма жилплощади в аварийном доме, который должны были расселить по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае».

После получения в рамках этой программы нового жилья, злоумышленники зарегистрировали право собственности на полученную квартиру, стоимостью более 1,7 млн рублей. В дальнейшем они намеревались продать ее и поделить между собой полученные деньги.

По этому факту ГСУ Следственного комитета РФ по краю возбуждено уголовное дело. Мэр Боготола взят под стражу.

По информации сайта «Запад24» подельником Артибякина оказался депутат-единоросс Евгений Гурский. Его задержали несколькими днями ранее и он уже дал признательные показания, рассказав о роли мэра в этом деле. После этого он был отпущен под подписку о невыезде.