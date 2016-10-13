Спрятавший деньги от налоговиков бизнесмен попал под уголовное дело

Генеральный директор компании «Красноярские Инженерные Системы» попался на сокрытии денег от взыскания налоговыми органами. Об этом сообщают в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю.

Дело в том, что в 2017 году на счета компании был наложен арест для списания недоимки по налогам в бюджет РФ, размер которой составляет порядка 7 млн рублей. Однако, не желая платить, руководитель предприятия договорился со своими партнерами (дебиторами и кредиторами), чтобы они производили расчеты друг с другом, минуя счета его фирмы.

«Тем самым он сокрыл от механизма принудительного взыскания денежные средства предприятия», — говорят следователи.

По данным системы «Контур.Фокус» директором компании «Красноярские Инженерные Системы» является Евгений Краснощеков, выступающий также одним из ее учредителей. Чистая прибыль предприятия в 2016 году составила 1,3 млн рублей, при снижении выручки на 32 %.

В настоящее время в отношении топ-менеджера возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ и назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, которая должна будет установить точную сумму сокрытых денежных средств. Расследование продолжается.