Красноярский оперный театр получил 14 млн рублей на новые постановки

Красноярский театр оперы и балета получил грант в размере 14 900 000 рублей от Министерства культуры РФ. Театр вошел в число получателей федерального государственного гранта в 2017 году для реализации творческих проектов и возмещения расходов, связанных с их проведением.

Как пояснили в пресс-службе театра, грант возместил средства, потраченные на проведение IV Международного конкурса оперных певцов имени Петра Словцова и премьеру оперы Цезаря Кюи «Кавказский пленник».

«Мы очень горды, что наш проект так высоко оценили на федеральном уровне и Красноярский театр оперы и балета вошел в число грантополучателей. Это признание и успех нашего театра, поскольку из огромного количества заявок, поданных на грант, одобрили всего лишь порядка 10-15. И мы в их числе, — рассказала директор Красноярского театра оперы и балета Светлана Гузий.

— И теперь возмещенные средства мы планируем направить на обновление музыкального, светового и звукового оборудования, а также на новые постановки. Уже совсем скоро, в ноябре, пройдет премьера оперы „Трубадур“. В феврале откроется ежегодный фестиваль „Парад звезд в Оперном“, в его афишу войдут еще две премьеры: опера „Рафаэль“ — это совместный проект с Фондом Любови Казарновской и мы покажем новую версию оперы „Евгений Онегин“».

К участию в конкурсном отборе на получение гранта Министерства культуры РФ были допущены профессиональные театры. Объем гранта составляет 100 млн рублей, которые распределяются между 10-15-ю грантополучателями. Согласно условиям, получить государственную поддержку учреждения культуры могут только раз в три года. В 2014-м красноярский оперный театр выиграл грант в размере 18 млн рублей на проведение Международного форума «Балет XXI век», в рамках которого состоялась премьера балета Петра Чайковского «Лебединое озеро».