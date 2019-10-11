СМИ по ошибке «похоронили» Дмитрия Хворостовского накануне его дня рождения

Представители всемирно известного оперного певца из Красноярска 54-летнего Дмитрия Хворостовского опровергли сообщения СМИ о его смерти. Информацию о кончине певца ночью 11 октября распространили некоторые федеральные издания со ссылкой на запись в «Твиттере» члена Совета Федерации Елены Мизулиной. Позже она удалила сообщение, объяснив, что лишь отреагировала на публикации самих журналистов.

Первым смерть артиста опроверг его директор Марк Хилдрю:

«Это полная неправда!!! Он жив и находится дома», — написал исполнительный директор компании Askonas Holt в ответ на запрос журналистов.

Это же заявили оперная певица Хибла Герзмава и супруга Хворостовского Флоранс. Со слов последней, когда в СМИ появились публикации о его смерти, Хворостовский спал дома в Лондоне.

На странице оперного певца в Facebook также сообщается, что с ним все хорошо.

Позже его директор уточнил, что артист пока не знает о шумихе, вызванной сообщениями о его смерти. Хилдрю также не исключил возможность судебного иска к изданию, которое первым сообщило ложную информацию. По данным некоторых СМИ, речь идет о газете «Комсомольская правда».

Добавим, 16 октября Дмитрию Хворостовскому исполнится 55 лет. В настоящее время он продолжает бороться с раком, который у него диагностировали в 2015 году. В конце прошлого года он перенес еще и воспаление легких. 2 июня 2017 года Хворостовский дал долгожданный концерт на своей родине — в Красноярске. Но его состояние вызвало беспокойство зрителей — они заметили его хромоту, изменившийся голос и проблемы с дикцией. Сам певец позже признался, что именно выступления на сцене «спасают его». Но в сентябре стало известно, что он опять отменил выступления.