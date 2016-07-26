Вагоны с углем сошли с рельсов на крупнейшей сортировочной станции под Красноярском

Следователи проводят проверку по факту схода вагонов с углем в Березовском районе Красноярского края. Инцидент произошел в час ночи 15 октября на технологических путях сортировочной станции «Красноярск-Восточный» (по объему работ она является не только одной из крупнейших станций Красноярской железной дороги, но и входит в 32 решающие сортировочные станции России.)

Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СК России, при маневрировании произошел сход четырех вагонов, три из которых были с углем, один — порожний.

«Пострадавших нет. Угрозы экологии нет. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло», — заверили в пресс-службе КрасЖД. В ГУ МЧС добавили, что аварийно-восстановительные работы завершили к 9 часам утра.

В ходе доследственной проверки будет установлен причиненный ущерб, а также другие обстоятельства случившегося.

Напомним, за последнее время это уже второй похожий случай. Так, в начале октября на станции «Ачинск-1» с рельсов сошли 4 вагона грузового поезда, в которых перевозили уголь.