Красноярцев ждет необычно теплая неделя

Третья неделя октября в Красноярске будет теплой, но облачной и дождливой. По данным синоптиков, теплее всего будет в начале и конце недели, когда будет дуть южный ветер.

В понедельник, пятницу и субботу воздух прогреется до +9..+10 °C. Ночная температура в эти дни также будет высокой — до +3..+4 °C.

Во вторник и среду специалисты Гидрометцентра и rp5.ru обещают +6 °C, а в четверг — до +8 °C. А синоптики gismeteo.ru прогнозируют в середине недели только до +3 °C. Ночами ожидается до 0 °C. Слабый ветер будет дуть с запада и востока.

Материалы по теме Приличный октябрь Прогноз погоды в Красноярске на месяц

Ежедневно в городе ожидается небольшой дождь, который иногда будет переходить в снег.

Напомним, в прошлом году в середине октября в Красноярске уже установилась достаточно прохладная погода: днем уличные градусники показывали до −4 °С, а ночами — до −12 °С. А в позапрошлом году середина октября была теплой и дождливой: днем воздух прогревался до +6 °C, ночами было 0, +1 °C.