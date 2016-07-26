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Перекрытие улицы Горького привело к серьезным пробкам в Красноярске
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Перекрытие улицы Горького привело к серьезным пробкам в Красноярске

16 октября 11:25
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Утром 13 октября в центре города и прилегающих к нему улицах Железнодорожного района образовались серьезные заторы. По мнению горожан и полиции, затруднения в движении спровоцировало перекрытие улицы Горького. Напомним, до 22 октября из-за работ по ремонту водопроводных сетей там огранили движение транспорта.

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На ул. Горького движение перекрыли от ул. Республики до ул. Ады Лебедевой. Как пояснили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, на улице Республики — от улицы Обороны до улицы Горького — сейчас действует двустороннее движение. А на ул. Ады Лебедевой сузили полосы движения.

Сегодня утром из-за изменения схемы движения на прилегающих улицах образовались заторы, которые сохраняются и сейчас. Проезд все еще затруднен по улицам Маерчака, Республики, Профсоюзов, Копылова.

В дорожной полиции подтвердили, что причиной пробок, скорее всего, стало изменение схемы движения на улице Горького. Дополнительные наряды ДПС для стабилизации ситуации пока не выводились, но при необходимости это могут сделать. 

Ситуация на дорогах на 11 часов утра
Скриншот: yandex.ru/maps/62/krasnoyarsk

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