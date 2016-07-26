Перекрытие улицы Горького привело к серьезным пробкам в Красноярске

Утром 13 октября в центре города и прилегающих к нему улицах Железнодорожного района образовались серьезные заторы. По мнению горожан и полиции, затруднения в движении спровоцировало перекрытие улицы Горького. Напомним, до 22 октября из-за работ по ремонту водопроводных сетей там огранили движение транспорта.

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На ул. Горького движение перекрыли от ул. Республики до ул. Ады Лебедевой. Как пояснили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, на улице Республики — от улицы Обороны до улицы Горького — сейчас действует двустороннее движение. А на ул. Ады Лебедевой сузили полосы движения.

Сегодня утром из-за изменения схемы движения на прилегающих улицах образовались заторы, которые сохраняются и сейчас. Проезд все еще затруднен по улицам Маерчака, Республики, Профсоюзов, Копылова.

В дорожной полиции подтвердили, что причиной пробок, скорее всего, стало изменение схемы движения на улице Горького. Дополнительные наряды ДПС для стабилизации ситуации пока не выводились, но при необходимости это могут сделать.