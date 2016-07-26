На улице Декабристов открыли двухстороннее движение

В Красноярске с сегодняшнего дня улица Декабристов от ул. Бограда до ул. Дубровинского снова стала двухсторонней, сообщили в пресс-службе городской администрации. Возобновление движения в обоих направлениях связано с завершением ремонта на Коммунальном мосту, улице Дубровинского и улицы Карла Маркса.

Также в двухстороннем режиме снова заработала улица Диктатуры Пролетариата на участке от ул. Карла Маркса до ул. Дубровинского. Кроме того, с 9 октября полностью открыта для движения улица Северная. В выходные подрядчик закончил наносить разметку.

В следующие выходные, с 13 октября начнутся работы по капитальному ремонту водопроводных сетей на улице Горького. В связи с этим ул. Горького будет перекрыта на участке от ул. Ады Лебедевой до ул. Республики. На участке серьезно изменится схема организации движения.

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Так, улица Республики от ул. Горького до ул. Обороны станет двухсторонней, встречные потоки будут разделены блоками. На ул. Лебедевой будет изменено направление одностороннего движения, оно будет организовано от ул. Обороны в сторону ул. Горького. Эти изменения будут действовать в течение десяти дней.

В связи с продолжением капитального ремонта проспекта Мира полностью закрытыми для движения по-прежнему останутся два участка — от ул. Вейнбаума до ул. Перенсона и от ул. Декабристов до ул. Профсоюзов.