Мэр назвал причину жутких пробок в Красноярске

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов подтвердил, что причиной многокилометровых заторов, которые сковали город на этой неделе, стала перенастройка светофоров после дорожного ремонта.
Напомним, вечерние заторы в центре города и других районах образовывались ежедневно — чтобы добраться до дома, горожане тратили больше часа. В ГИБДД уверяли, что аварий, которые могли бы осложнить дорожную обстановку в городе, по вечерам не было. В качестве одной из версий вечерних пробок называлась перенастройка режима работы светофоров. В пресс-службе мэрии не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть эту информацию, но позже ситуацию прокомментировал мэр.
Как пояснил глава города, перенастраивать светофоры на время дорожного ремонта было необходимо. Но когда после ремонта улицы открыли для проезда, настройки почему-то не изменили.
«В период проведения ремонтных работ была перенастройка светофоров в нашем городе. Это было очевидно, поскольку такой грандиозный масштаб ремонтных работ город не испытывал за последние 20 лет ни разу. Поэтому неизбежно приходилось регулировать движение. Когда улицы начали открываться после ремонта, соответственно возникал некая разбалансировка движения потоков транспорта », — пояснил Эдхам Акбулатов.
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