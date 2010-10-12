На важном перекрестке в центре Красноярска ограничат движение

В Красноярске на 10 дней ограничат движение на центральных улицах города, сообщили в пресс-службе мэрии. С 23.00 13 октября до 24.00 22 октября движение транспорта ограничат по ул. Горького и по ул. Ады Лебедевой.

На ул. Горького движение перекроют от ул. Республики до ул. Ады Лебедевой. Второе ограничение будет по ул. Ады Лебедевой, здесь сузят полосы движения в районе домов № 41, № 43 по ул. Республики.

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Ограничения вводятся из-за работ по капитальному ремонту водопроводных сетей.

Напомним, в центре до 14 октября ограничено движение на пересечении пр. Мира с ул. Декабристов, также до 15 октября ограничено движение в районе здания № 25 по ул. Парижской Коммуны.

Водителей просят быть внимательными, обращать внимание на знаки и учитывать эту информацию при выборе маршрута.

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