Красноярцам предложат жилье во Вьетнаме, Таиланде и Турции

На ежегодной Ярмарке недвижимости, которая пройдет с 19 по 21 октября в МВДЦ «Сибирь», можно выбрать жилье во Вьетнаме, Таиланде и Турции, в том числе напрямую от застройщиков.

Посетителям расскажут об актуальных предложениях, среди которых есть варианты на любой кошелек. Здесь можно выбрать квартиру в новостройке, виллу, шикарные апартаменты и заказать необходимые услуги.

Впервые в выставке примет участие строительная компания Yekta Homes из Турции. Гостям представят недвижимость на Анатолийском побережье Средиземного моря по сниженным ценам. Компания-застройщик является одной из ведущих компаний крупнейшего в Аланье холдинга Gurses Group. Сейчас на стадии ввода в эксплуатацию находятся два новых многоквартирых комплекса, один из которых сдается в октябре 2017 года, а строительство другого уже начато. Посетители выставки смогут выбрать подходящий вариант и забронировать квартиру для проживания или в качестве выгодных инвестиций.

Также на выставке предложат недвижимость в курортном городе Нячанге во Вьетнаме. Свои лучшие предложения представит компания ZimavTeple Co.Ltd. Одним из популярных направлений станет организация зимовки — временный переезд во Вьетнам на зимний период. Специалисты помогут подобрать нужный объект недвижимости, а также окажут полное юридическое сопровождение и проверку документов при покупке жилья.

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Желающие подобрать выгодные варианты жилья в Таиланде смогут седлать это на стенде компании «Альфа Трейд Интернешнл».

Также 20 октября с 11.30 до 12.30 для посетителей проведут бесплатный образовательный семинар «Как правильно инвестировать в недвижимость Таиланда». В роли спикера выступит управляющий директор агентства Invest East в Таиланде Екатерина Окишева.

Ведущий специалист расскажет о юридических процедурах и «подводных камнях», которые сопровождают инвестора на этапах управления недвижимостью. На примерах будут рассмотрены способы максимального увеличения прибыли при сдаче в аренду и предоставлены финансовые расчеты для инвесторов.

Ярмарка недвижимости будет работать с 19 по 21 октября в МВДЦ «Сибирь». Вход свободный.