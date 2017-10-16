Дмитрий Хворостовский отмечает 55-летие

Сегодня, 16 октября, свое 55-летие отмечает всемирно известный оперный певец из Красноярска Дмитрий Хворостовский. Как ранее сообщало ТАСС со ссылкой на представителей певца, праздник он планировал отметить в своем лондонском доме, в окружении семьи.

С юбилеем певца уже начали поздравлять другие известные деятели культуры и искусства. В первую очередь они желают ему здоровья и долгих лет жизни.

В настоящее время Хворостовский продолжает бороться с раком, который у него диагностировали в 2015 году. 2 июня 2017 года Хворостовский дал долгожданный концерт в Красноярске, но его состояние вызвало беспокойство зрителей — они заметили его хромоту, изменившийся голос и проблемы с дикцией. Сам певец позже признался, что именно выступления на сцене «спасают его».

Хворостовский родился в Красноярске. Дебют певца состоялся на родине в 1985 году, затем около 5 лет он был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета, а с 1987 года — Мариинского театра. Международная певческая карьера Дмитрия Хворостовского началась в 1989 году с победой на конкурсе Би-би-си в Кардиффе «Певец мира» (Великобритания) и получением титула «Лучший голос». После этого певец получил мировое признание и стал получать регулярные ангажементы на ведущие партии во всех крупнейших оперных театрах. С 1990 года он является заслуженным артистом России, с 1995 года — народным артистом России.