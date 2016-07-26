В Енисейске вандал украл полсотни табличек с заброшенных могил (видео)

Молодой житель Енисейска воровал металлические надгробные таблички и кресты, чтобы сдать их на металл. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Задержать злоумышленника помог родственник одного из умерших людей. Мужчина увидел, что с памятника исчезла табличка с именем и обратился в полицию, чтобы не оставлять вандала безнаказанным. В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка выяснили, что к преступлению может быть причастен 23-летний безработный мужчина.

«Увидел могилу старую, открутил табличку. 25 сентября крест снял один. Снял всего около 50 табличек. Хранил их в сарайке», — рассказал после задержания молодой человек.

Он пояснил, что планировал отнести в пункт сдачи цветного лома. Сейчас дознаватели полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела, а полицейские ищут родственников похороненных людей, чтобы вернуть им таблички. В списке всего 42 фамилии, остальные восемь прочитать не удалось. Забрать их можно в межмуниципальном отделе МВД России «Енисейский» по адресу: Енисейск, ул. Бабкина, 63, либо позвонить по телефонам (391-95) 2-25-00, 2-33-82.

Вы можете помочь распространению информации, нажав кнопку «Поделиться в соцсети»: