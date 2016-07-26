Под Красноярском обнаружен очаг африканской чумы свиней (видео)

В селе Зыково Красноярского края обнаружен очаг заболевания африканской чумы свиней. Информация об этом опубликована на официальном портале оперативной обстановки края. Как сообщают СМИ, очаг был обнаружен на подворье фермерского хозяйства, где уже погибло около 100 свиней.

В министерстве сельского хозяйства признают наличие заболевания, но пока у специалистов нет точной информации о том, какой это вирус: африканская чума свиней или просто чума свиней.

«Это заболевание не опасно ни для человека, ни для других животных. Вирус полностью уничтожается при температуре выше 70 градусов, то есть после термообработки мясо есть можно», — рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства Красноярского края Александр Походин.

В настоящее время в селе, расположенном меньше чем в 30 км от Красноярска, введен режим ЧС. У жителей Зыково переписывают все поголовье свиней — если вспышка подтвердится на федеральном уровне, животных будут изымать и уничтожать, чтобы не допустить распространения опасного заболевания. За изъятых животных фермерам выплатят компенсацию — по 150 рублей за килограмм живого веса.

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Жителям Красноярска настоятельно не рекомендуют покупать мясо на стихийных рынках и у торговцев, которые не могут предоставить на него документы.

Напомним, ранее Роспотребнадзор сообщал о том, что в СФО регистрировались случаи заболевания африканской чумы свиней. В марте на территории Иркутской области был введен карантин и режим ЧС. Специалисты предупреждали, что вирус может попасть в Красноярский край из соседней области.

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