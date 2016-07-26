Под Красноярском сожгли полторы тысячи зараженных чумой свиней

В селе Зыково Красноярского края специалисты продолжают ликвидировать последствия африканской чумы. Как рассказал и.о. министра сельского хозяйства Леонид Шорохов, зараженных животных уже сожгли.

Накануне в Законодательном Собрании края депутаты обсудили сложившуюся в Березовском районе ситуацию. И.о. министра напомнил, что факт падёжа свиней зарегистрировали 5 октября. «Был проведен необходимый комплекс мер по ликвидации очага, — подчеркнул Леонид Шорохов. — Ситуация непростая. Оперативно сработали ветеринарные службы, МЧС, Россельхознадзор и глава сельсовета Зыково». Он также доложил народным избранникам о текущей ситуации в районе.

«На сегодня в селе изъято 1 520 голов свиней. Все они сожжены. Сейчас происходит дезинфекция территории. Карантин не снимается. Работы много, надо же почву обеззараживать. Ограничения будут действовать еще полгода. В угрожаемую зону попало 275 населенных пунктов, включая города Дивногорск, Железногорск и Красноярск. Сейчас формируется пакет документов в минфин для компенсации за изъятое поголовье. Цена — 140 рублей за килограмм», — рассказал Леонид Шорохов.

Министр напомнил, что африканская чума опасна только для свиней. Людям бояться ее не стоит. При этом приобретать мясо нужно только при наличии ветеринарных документов. По ситуации высказался руководитель управления Россельхознадзора Александр Агапов, которые отметил, что с введением режима ЧС лаборатории не успевает проверять зараженное мясо.

«Нашему краю необходима отдельная программа по чрезвычайным ситуациям. Следует проводить большое количество исследований. Наша лаборатория не справляется. 30 проб в день — это мизер! Каждый кусок мяса должен пройти лабораторию. Наши специалисты оперативно среагировали, а вот в Омске, к сожалению, упустили момент заражения. Кроме того, наши специалисты пытаются проверить ряд хозяйств, а прокуратура говорит: „В рамках 294-го ФЗ“. В результате у наших экспертов связаны руки, хотя надо объявлять чрезвычайную ситуацию. У нас есть хозяйство, на руководителя которого было заведено шесть протоколов. А он как кормил свиней пищевыми отходами, так и кормит. В этом году мы закрыли три предприятия на 90 суток. В такой ситуации встает вопрос о ликвидации свиноводства».

Материалы по теме В красноярских магазинах нашли свинину с микробами

В ходе обсуждения и.о. министра пригрозил недобросовестным фермерам закрытием хозяйства, если они не наведут порядок. «Официально заявляю: если свиноводческие хозяйства не наведут элементарный порядок, то министерство найдет способ, как их закрыть, — сказал Леонид Шорохов. — Нельзя подвергать опасности все свиноводство в крае, в которое были вложены миллиарды рублей. Сегодня в фермерских хозяйствах у нас насчитывается 12 тысяч голов, в крупных — 376 тысяч».

Председатель комитета по делам села и агропромышленной политике Сергей Зяблов в заключении отметил: «Наши специальные службы продемонстрировали высокий уровень профессионализма. Но надо развивать ветеринарную службу и создавать мобильные отряды. Полагаю, что краевому парламенту следует обратиться в Федеральное Собрание с целью изменения законодательства. У специалистов ветеринарных служб должно быть право проверять сельхозпредприятия не раз в три года, а чаще, с учетом складывающейся обстановки. Соответствующая инициатива будет подготовлена аграрным комитетом и представлена на ближайшей сессии Законодательного Собрания».

Шорохов Леонид Николаевич И.о. заместителя председателя правительства региона — министр сельского хозяйства Красноярского края