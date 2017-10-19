Красноярских руководителей бизнеса научат создавать отдел продаж мечты

19 октября 2017 года в Красноярске пройдет бесплатный практический семинар для собственников бизнеса, руководителей отделов продаж и директоров по персоналу «Отдел продаж вашей мечты».

Участникам расскажут о прикладных инструментах для построения сбалансированной и эффективной системы мотивации сотрудников, размере оптимального оклада для менеджеров, поделятся секретами управления мотивацией и опытом успешных компаний. Кроме того, на практическом семинаре эксперты затронут тему нематериальной мотивации сотрудников.

«Вас ждёт много реальных примеров и практических советов. Мы разберём кейсы построения систем мотивации персонала в таких компаниях, как „МРСК Сибири“, „Сибирский цемент“, наглядно покажем, как использовать опыт крупных компаний для малого и среднего бизнеса», — уточнили организаторы.

Ознакомиться с подробной программой мероприятия и предварительно зарегистрироваться на бесплатный семинар можно здесь.