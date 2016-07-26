Пассажирский поезд столкнулся с брошенным на рельсах квадроциклом

В Манском районе Красноярского края пассажирский поезд столкнулся с брошенным на путях квадроциклом.

Как рассказали в пресс-службе Красноярской железной дороги, ЧП произошло 15 октября в 17.30. Пассажирский поезд № 98 «Кисловодск — Тында» столкнулся с квадроциклом на участке «Таежный — Камарчага». Машинист поезда заметил стоящий на путях квадроцикл без водителя и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, так как расстояние было недостаточным.

Оказалось, что водитель квадроцикла с прицепом выехал на железнодорожные пути вне специально оборудованного переезда. Водитель бросил свой транспорт на рельсах и скрылся, в результате чего и произошло ЧП. Отметим, пассажиры и локомотивная бригада не пострадали.

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В пресс-службе Красноярской железной дороги напомнили, что выезд на путь вне железнодорожного переезда является грубым нарушением ПДД: «Водителю грозит наказание не только за нарушение правил дорожного движения. Он также будет привлечен к ответственности за незаконное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта, ставящее под угрозу безопасность движения поездов. С виновника взыскивается и материальный ущерб, причиненный Красноярской магистрали, который может достигать сотен тысяч рублей».