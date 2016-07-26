Работница банка устроила скандал из-за выгула «карманной» собаки на «Столбах»

Красноярка с йоркширским терьером сбежала от инспекторов заповедника, чтобы не платить штраф за нарушение. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника «Столбы».

Посетительницу с собачкой красноярцы заметили в минувшие выходные около Первого Столба. Ей несколько раз делали замечания, но она не реагировала, поэтому неравнодушные туристы рассказали о нарушительнице инспекторам заповедника.

«Признать нарушение владелица собаки категорически отказалась. Стала громко спорить с госинспектором, сослалась на то, что она банковский работник и поэтому не может назвать своего имени. А затем, передав поводок дочери лет 7-8, дама ретировалась», — рассказали в пресс-службе.

Так как женщина не сообщила свои данные и сбежала, штраф она не заплатит. В заповеднике пояснили, что решили не преследовать нарушительницу и выразили надежду, что этот случай послужит ей уроком.

Представители «Столбов» очередной раз напомнили жителям города, что выгул домашних животных, даже совсем маленьких, на территории заповедника запрещен. Собаки и кошки являются фактором беспокойства для диких животных.

«Другая опасность состоит в том, что домашние питомцы приносят в лес внешние инфекции, которые не опасны для людей и самого питомца, но среди лесных обитателей могут вызвать эпидемию», — отметили в пресс-службе.

За нарушение правил посещения особо охраняемых природных территорий красноярцам может грозить штраф до 4 тыс. рублей. Для составления административного материала нарушителей могут доставить в отделение полиции.