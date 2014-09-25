На красноярских «Столбах» спасли неудачливого скалолаза (видео)

Молодой красноярец сломал ногу на вершине Первого столба в заповеднике «Столбы». Сотрудниками краевого учреждения «Спасатель» пришлось эвакуировать его со скалы.

Вчера днем, несмотря на дождь, четыре молодых человека решили подняться на Первый столб. Один из скалолазов поскользнулся на мокрых камнях и упал. Он сломал бедро, повредил голову и лицо. Три товарища не решились спускаться самостоятельно и начали звать на помощь. Их услышали гулявшие внизу туристы и передали информацию в оперативную службу.

Благодаря тому, что постоянно действующий пост спасателей находится в здании «Сервис-центра», помощь прибыла на место в считанные минуты. На носилках молодого человека эвакуировали со скалы, после чего спасатели помогли спуститься его товарищам.

В ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю пояснили, что ногу сломал 16-летний подросток. Его травма стала поводом для доследственной проверки. Сейчас сотрудники следственного управления опрашивают родителей и всех участников похода. Мальчик находится под присмотром врачей, его жизни ничего не угрожает.