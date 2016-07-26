Открытия улицы Академика Киренского в Красноярске придется ждать еще месяц

В Красноярске осенние дожди помешали вовремя открыть движение по улице Академика Киренского. Об этом сообщил пресс-секретарь КрУДор Александр Марков.

Переход через ул. Академика Киренского в районе дома № 71 начали строить в начале сентября. Рабочим предстояло выкопать котлован и забетонировать тоннель будущего пешеходного перехода через улицу. Автобусы и личный транспорт горожан пустили в обход, пообещав открыть движение к 20 октября. Сегодня в управлении призали, что вовремя работы выполнить не успеют.

«Начав работу в сентябре, мы были уверены, что закончим основные работы к середине октября, и откроем движение транспорта по улице. Но, планы — они такие, не получилось. Осенние дожди сделали свое мокрое дело. Стоят лужи, с горы дождевая вода стекает в котлован. Из-за нее никак не можем провести необходимые работы с бетоном. Ломаем сейчас голову над тем, как избавиться от ненужной влаги и ускорить процесс», — сообщил Александр Марков.

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Точные сроки окончания работ в управлении пока не могут назвать, но надеются, что улицу сумеют открыть в течение месяца.

После этого рабочие перейдут на ул. Копылова. Там начнется строительство еще трех переходов — рядом с остановкой «Улица Луначарского», а также в районе ул. Корнеева через ул. Копылова и Красной Армии. До конца года планируется сделать тоннели, а затем рабочие будут строить лестницы, устанавливать лифты и обустраивать выходы.