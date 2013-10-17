Водитель протаранил полицейских в центре Красноярска

В центре Красноярска, на ул. Карла Маркса, красноярец, не желавший снимать тонировку с автомобиля, врезался в машину ГИБДД. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

Как пояснили свидетели ДТП, инспекторы дорожной полиции остановили около краевого управления МВД для проверки Ford Focus. Стекла машины были затонированы и сотрудник ГИБДД предупредили водителя о том, что ему грозит штраф. Однако мужчина решил скрыться с места, но допустил столкновение с патрульным автомобилем.

В пресс-службе ГИБДД информацию о происшествии подтвердили, но пояснили, что травм ни один из водителей не получил. Автомобили также получили лишь незначительные повреждения. Сейчас сотрудники и руководство управления выясняют все обстоятельства происшествия. На дорожную обстановку авария не повлияла.