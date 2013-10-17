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Водитель протаранил полицейских в центре Красноярска
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Водитель протаранил полицейских в центре Красноярска

17 октября 14:00
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В центре Красноярска, на ул. Карла Маркса, красноярец, не желавший снимать тонировку с автомобиля, врезался в машину ГИБДД. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

Как пояснили свидетели ДТП, инспекторы дорожной полиции остановили около краевого управления МВД для проверки Ford Focus. Стекла машины были затонированы и сотрудник ГИБДД предупредили водителя о том, что ему грозит штраф. Однако мужчина решил скрыться с места, но допустил столкновение с патрульным автомобилем.

Нарушитель на тонированном автомобиле хотел скрыться от полицейских
Фото: vk.com/kraschp
Произошло незначительное столкновение. Серьезных повреждений машины не получили, люди не пострадали
Фото: vk.com/kraschp
В обстоятельствах аварии сейчас разбирается руководство управления дорожной полиции
Фото: vk.com/kraschp

В пресс-службе ГИБДД информацию о происшествии подтвердили, но пояснили, что травм ни один из водителей не получил. Автомобили также получили лишь незначительные повреждения. Сейчас сотрудники и руководство управления выясняют все обстоятельства происшествия. На дорожную обстановку авария не повлияла.

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