Красноярец добился компенсации за ДТП с деревом

Житель Красноярска отсудил компенсацию за поврежденный в результате ДТП автомобиль. Зимой 2016 года мужчина за рулем автомобиля «Лада-210740» двигался по ул. Кольцевой и наехал на снежную колею на дороге, из-за чего машина потеряла управление и врезалась в стоящее рядом дерево. Мужчина вызвал на место аварии инспекторов ДПС, которые составили схему дорожно-транспортного происшествия и зафиксировали дефекты дорожного полотна в виде колеи глубиной 9 см. В действиях водителя сотрудники ГИБДД нарушений правил дорожного движения не установили.

Мужчина обратился в суд, экспертиза подтвердила, что в создавшейся ситуации автомобиль занесло по независящим от водителя причинам. Суд установил, что ДТП произошло из-за ненадлежащего состояния дорожного полотна и назначил ответчиком по делу муниципальное казенное учреждение «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (МКУ «УДИБ»), которое следит за городскими дорогами.

Так как МКУ «УДИБ» своевременно не предприняло необходимых мер к устранению недостатков проезжей части, суд признал его виновным в причинении вреда автовладельцу.

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В марте 2017 года Центральный районный суд Красноярска постановил взыскать с МКУ «УДИБ» в пользу красноярца 108,7 тысяч рублей компенсации.

МКУ «УДИБ» пыталось отменить судебное решение, но Красноярский краевой суд оставил его без изменения.