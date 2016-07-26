Полицейский запрыгнул на капот иномарки и пытался выбить стекло (видео)

В селе Краснотуранск Красноярского края полицейский запрыгнул на капот машины водителя, который пытался скрыться. Страж порядка пытался выбить лобовое стекло, чтобы извлечь нарушителя из машины.

Фотографии с места инцидент появились в социальных сетях накануне и вызвали негодование. В пресс-службе краевой полиции подтвердили, что днем 4 октября инспекторы ДПС действительно гонялись за тонированным автомобилем Toyota Corolla Levin. Водитель не захотел остановиться и стал скрываться от полицейских на большой скорости. Его остановили на территории одного из магазинов, но 19-летний нарушитель решил так просто не сдаваться. Он заблокировал двери и стал сдавать назад.

«Чтобы ограничить его обзор, инспектор ДПС запрыгнул на капот автомобиля и поставил ногу на лобовое стекло. Поскольку водитель не прекращал попыток скрыться, полицейский нанес несколько ударов ногой по лобовому стеклу, вынудив тем самым водителя остановиться и выйти из машины», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

В отношении водителя составили несколько административных материалов (чрезмерная тонировка, отсутствие страховки, невыполнение законных требований сотрудника полиции). Стаж вождения автомобилиста составляет всего один год, но за это время его 14 раз ловили на нарушении ПДД.

В настоящее время МВД проводит проверку по факту действий сотрудников ДПС, которые повредили автомобиль.

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