Большой розыгрыш призов пройдет на Ярмарке недвижимости в Красноярске

С 19 по 21 октября в МВДЦ «Сибирь» среди посетителей Ярмарки недвижимости проведут большой розыгрыш призов.

Среди гостей ярмарки разыграют денежные сертификаты на покупку жалюзи, окон, стальных дверей, натяжных потолков, остекление балконов. Также в числе ценных призов — накопительный водонагреватель «Electrolux» нового поколения, снабженный технологией Wi-Fi и гидромассажная панель для душа «АМ.РМ». Кроме того, будут разыграны сертификаты на услуги дизайнера и специалистов агентств недвижимости.

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо заполнить специальный купон, который можно получить на стойке регистрации в холле МВДЦ «Сибирь» в дни проведения выставки. Указав в купоне свое имя и контактные данные, нужно скинуть его в лототрон, размещенный на этой же стойке. Результаты подведут 21 октября в 16:30 в центральном выставочном холле МВДЦ «Сибирь».

Материалы по теме Красноярцам предложат жилье во Вьетнаме, Таиланде и Турции

Для получения призов необходимо личное присутствие участника во время объявления итогов и наличие при себе документа, удостоверяющего личность. Подробная информация об организаторе розыгрыша, сроках и условиях его проведения, количестве призов и правилах их получения — по ссылке.

Ежегодная Ярмарка недвижимости пройдет с 19 по 21 октября в МВДЦ «Сибирь». Гости Ярмарки смогут ознакомиться с актуальными предложениями по продаже, покупке и аренде жилой и коммерческой недвижимости в России и за рубежом. Время работы: 19-20 октября с 10:00 до 17:00, 21 октября с 10:00 до 17:00. Вход свободный.