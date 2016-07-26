«Ростелеком» в Красноярске обеспечил itCOM-2017 связью и идеями для бизнеса

В Красноярске «Ростелеком» стал партнером XV юбилейного отраслевого форума «itCOM — Информационные технологии. Телекоммуникации», прошедшего с 12 по 14 октября в МВДЦ «Сибирь».

Популярностью среди участников и гостей форума пользовалась площадка компании, на которой представители организаций и частные лица могли узнать о самых востребованных услугах «Ростелекома» для повышения эффективности бизнеса, а также о телекоммуникационных новинках. Так, все желающие могли на больших экранах оценить разнообразный контент и качество картинки «Интерактивного ТВ», в реальном времени протестировать сервис «ВидеокомфоРТ» для бизнеса и узнать о новой услуге видеонаблюдения в квартирах и частных домах.

Участвуя в коммуникационной программе форума, «Ростелеком» в рамках бизнес-семинара, посвященного автоматизации бизнеса, более подробно рассказал аудитории о сервисах, способных значительно экономить бюджет компании и эффективно контролировать ключевые бизнес-процессы. Участники семинара смогли оценить преимущества виртуальной АТС, позволяющей обеспечивать связь и управление голосовой коммуникацией без привязки к офису.

Интерес собравшихся представителей деловой сферы вызвали сервисы индивидуально настраиваемого видеонаблюдения и виртуального центра обработки данных, который экономит средства на создание и поддержание телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечивающего бесперебойную и безопасную работу с любым объемом данных.

«Сегодня в телекоммуникациях изменения происходят по нарастающей, — подчеркнул директор Красноярского филиала ПАО „Ростелеком“ Владимир Кубарев. — Еще совсем недавно облачные сервисы воспринимались как понятие из футуристических романов. Сегодня их используют не только компании, но и любой владелец смартфона. Мы стремимся держаться на гребне этих изменений и предугадать потребности предпринимателей, предлагая им именно то, что поможет решению актуальных бизнес-задач».

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В 2017 году «Ростелеком» поучаствовал не только в деловой, но и в развлекательной программе форума, обеспечив интернет-каналом 1 Гб/с киберспортсменов и поклонников сетевых игр на главном кибертурнире года — Giga games Krasnoyarsk-2017. Впервые целых 10 сильнейших команд Сибири сошлись в решающих поединках за звание чемпиона в 3 игровых дисциплинах: CS:GO, DOTA 2, League of Legends.

Также компания стала партнером популярнейших развлекательных площадок форума — «Селфи-зеркало», где все желающие смогли получить идеальное селфи-фото с креативной виньеткой в фирменном стиле, и «KINEST-игры» (управление экранным персонажем с помощью движений собственного тела). За дни работы форума гостями интерактивных площадок стало более 3 000 человек.