В красноярских дворах завершился экологический марафон

Во дворах домов ГУК «Жилфонд» завершился экологический марафон, который проводит общественная организация «Зеленая дружина СГК». Сотрудники городской управляющей компании вместе с жителями и дружинниками высадили сотни деревьев.

Железнодорожный, Центральный, Октябрьский, Свердловский, Ленинский, и Кировский районы Красноярска стали площадкой для высадки зеленого десанта. За несколько дней осеннего этапа экологического марафона жители многоквартирных домов вместе с сотрудниками ГУК «Жилфонд» и активистами «Зеленой дружины СГК» высадили на придомовых территориях сотни яблонь, берез, молодых елей, кленов и акаций.

«Осенний этап завершает масштабную акцию по озеленению наших дворов, но точно могу сказать, что экологический марафон мы будем поддерживать и в будущем. В этом году мы вместе с собственниками жилья сделали наши дворы красивее, зеленее, чище. Уже сейчас мы получаем заявки от жителей, которые хотят вступить в „Зеленую дружину СГК“ и в следующем году украсить свои дворы молодыми деревьями, кустарниками, и цветами», — отмечает Наталья Жавнова, генеральный директор ГУК «Жилфонд».

В этом году экологический марафон проходил в два этапа: весной и осенью. Во время масштабной акции по озеленению придомовых территорий жители вместе с дружинниками и сотрудниками Городской управляющей компании высадили более 1 300 деревьев и кустарников и 13 000 цветов.