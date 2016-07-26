«Зеленая дружина» высадила деревья в сквере красноярского онкодиспансера

Сквер Жизни при Красноярском краевом онкологическом диспансере 9 октября вновь пополнился саженцами от «Зеленой дружины СГК». Энергетики красноярской ТЭЦ-1 Сибирской генерирующей компании включились в осенний экомарафон, который поддерживает министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Сотрудники красноярской теплоэлектроцентрали не первый раз участвуют в мероприятиях «Зеленой дружины СГК» и уже занимались озеленением территории онкоцентра. Директор Красноярской ТЭЦ-1 Сергей Бородулин собственноручно высадил несколько деревьев.

«Такие акции у нас проходят регулярно, например, весной мы подарили березовую аллею к 75-летию Ленинского района. Вырастая, зеленые насаждения радуют глаз, несут людям умиротворение, делают городские улицы более эстетичными, а самое главное — очищают воздух. Для нашей компании озеленение территорий, где работают предприятия СГК — это важная часть экологической миссии», — рассказал он.

Осенний экомарафон «Зеленой дружины СГК» стартовал в середине сентября. Экологическим движением охвачены дворы жилых домов, спортивные и социальные объекты. Очередная высадка состоялась в минувшую пятницу, во дворе школы № 150, в полезном деле участвовали не только ученики, но и их родители.

«В школах мы стараемся высаживать деревья вдоль забора, чтобы отгородить спортивные площадки, где дети бегают и интенсивно дышат, защитить их от действия выхлопных газов проезжающих автомобилей», — пояснил лидер дружинников Артём Речицкий.

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Экомарафон продлится еще неделю, а завершающим мероприятием в этом сезоне станет высадка рощи в Советском районе. 16 октября в 14.00 по адресу Мате Залки, 37 будет заложен новый сквер под названием «Сибирская сакура». Его основу составят яблони Недзвецкого, получившие сравнение со знаменитым японским кустарником за яркое и пышное цветение.

С 2015 года благодаря «Зеленой дружине СГК» в Красноярске стало больше на 3 000 деревьев и кустов.