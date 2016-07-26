Университеты поддержали проект стажировок краевой службы занятости населения

Агентство труда и занятости населения Красноярского края представило проект стажировок для молодых специалистов на заседании Ассоциации центров содействия трудоустройству выпускников и студентов учреждений профессионального образования.

В этом году с помощью службы занятости нашли работу около 1 300 выпускников. Молодым людям не только подбирали вакансии, но и помогали в составлении резюме, обучали правилам самопрезентации, прохождения собеседования, ведения телефонных переговоров с работодателем. Для молодежи проводили специальные ярмарки вакансий, гарантированные собеседования, экскурсии на предприятия, которые принимают специалистов без опыта работы.

Сейчас в Красноярском крае проходит акция службы занятости «Новые рубежи». Она также направлена на трудоустройство и адаптацию на рынке труда выпускников.

В решении вопросов занятости молодых специалистов принимает участие Ассоциация центров содействия трудоустройству выпускников и студентов учреждений профессионального образования. Она создана по инициативе краевого агентства труда и занятости населения. На очередном заседании её членам представили новую программу по организации стажировок для студентов и выпускников.

Агентство труда и занятости населения Красноярского края Адрес: Красноярск, ул. Дубровинского, 110

Тел.: (391) 211-70-89, (391) 211-93-91

Сайт: trud.krskstate.ru

База стажировок размещена на портале «Работа в России». Молодым специалистам в крае предлагают уже более 600 вариантов: временные рабочие места, трудоустройство на неполный рабочий день или неделю, с возможностью совмещения с учебой. Кроме того, стажировка предполагает готовность работодателя к обучению молодого сотрудника.

Представители вузов поддержали программу, а также выразили желание поучаствовать в её продвижении. На своих площадках они будут информировать студентов и выпускников, а также профильные организации.

Ознакомиться со всеми предложениями работы в регионе можно на Интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.