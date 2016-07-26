Регбисты «Красного Яра» обыграли действующих чемпионов Еврочелленджа

Регбийный клуб «Красный Яр» блестяще дебютировал в групповом турнире Challenge Cup, обыграв «Стад Франсе» из Парижа 34:29, сообщили в пресс-службе главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска. Встреча состоялась 14 октября на стадионе «Красный Яр».

«Красный Яр» вышел на матч в своих традиционных бело-зелёных цветах. Команды порадовали болельщиков открытым и атакующим регби. Соперники действовали на встречных курсах, раз за разом растягивая оборону и находя брешь в линии защиты.

Подопечные Игоря Николайчука ушли на перерыв со счётом 24:17. Во второй половине игры парижанам удалось сравнять счёт — 24:24. Но последний отрезок всё же остался за красноярскими регбистами. Виктор Гресев вернул «Красному яру» лидирующие позиции, отметившись дублем. Лаша Малагурадзе исполнил три реализации из пяти, добавив дополнительные три очка ударом со штрафного. Итог — 34:29 в пользу красноярцев. Лучшим игроком матча признан Виктор Гресев.

С победой клуб поздравил глава Красноярска Эдхам Акбулатов:

«Уважаемые регбисты, спортсмены и тренеры команды „Красный Яр“! С первых дней существования регбийный клуб „Красный яр“ отличает желание идти вперёд, ставить перед собой и достигать самые высокие цели, быть лучшим. Это ещё раз подтвердила победа „Красного яра“ над обладателем Кубка Вызова прошлого сезона — „Стад Франсе“. Несомненно, ваша уверенная, вдохновенная игра уже вошла в историю ярких и красивых побед красноярского спорта! Но, что ещё более важно, вы подарили нашим болельщикам возможность увидеть на родной земле лучшие регбийные команды Европы, доказали, что красноярцы могут составить достойную конкуренцию именитым клубам. Ваша запредельная мотивация, сумасшедшая самоотдача и невероятный характер позволили добиться этого сенсационного результата. Красноярцы раз за разом сминали защиту соперников, в первом тайме занесли четыре попытки, а во второй половине игры смогли выдержать натиск соперников. В итоге — заслуженная победа, за которой стоят мастерство и упорный труд каждого игрока, единый командный дух и, безусловно, грамотная работа руководства клуба, тренерского штаба. Дорогие яровцы! Желаю вам дальнейших побед, красивой и азартной игры, поддержки красноярцев и всех поклонников регби!».