Подростки-хулиганы помяли десять автомобилей на Взлетке

Полиция разбирается с хулиганами, повредившими машины на парковке в Советском районе Красноярска. Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

Сегодня около двух часов ночи на парковке рядом с «Первой Башней» на перекрестке ул. Молокова и 78 Добровольческой Бригады компания молодых людей помяла около шести автомобилей. Судя по фотографиям, хулиганы прыгали по крышам. Еще несколько машин они повредили рядом с домом «Кода» (ул. 78 Добровольческой Бригады, 14 а/б).

В пресс-службе городской полиции пояснили, что сначала к ним обратился лишь один человек, пожаловавшийся на то, что его машину помяли. Позднее поступило еще несколько подобных заявлений.

Полицейским удалось сразу найти и задержать трех человек. Как пояснила владелица помятого автомобиля Honda Fit, одному из хулиганов 14 лет, второму — 17. Возраст третьего парня она не уточнила. Сейчас все подростки дают объяснения. В полиции отметили, что это было простое хулиганство.