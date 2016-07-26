В Красноярске открылась Межрегиональная научно-практическая конференция СУЭК

17 октября в МВДЦ «Сибирь» открылась III Международная научно-практическая конференция «Открытые горные работы в XXI веке». В течение трех дней представители крупнейших российских горнодобывающих компаний, представители научного сообщества обсудят последние новинки, тенденции и перспективы развития отрасли. Организатором конференции выступила Сибирская угольная энергетическая компания.

Участие в открытии Научно-практической конференции принял и.о. министра промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов. Он отметил, что проведение конференции именно в Красноярске не случайно.

«Красноярский край является одним из лидеров в России по запасам и добыче угля. Мы добываем каждую десятую тонну угля в стране, или 39 млн тонн, а в трехлетней перспективе планируем выйти на 42 млн», — подчеркнул Анатолий Цыкалов.

Мысль красноярского министра продолжил заместитель генерального директора — директор по производственным операциям АО «СУЭК» Владимир Артемьев.

«Особенность красноярской площадки заключается в том, что советские горные инженеры и продолжающие их дело российские специалисты создали здесь абсолютно уникальный комплекс по добыче бурого угля на Канско-Ачинском угольном бассейне. И тем, кто приехал на конференцию, мы покажем лучшие мировые практики, технологии и достижения в области открытых горных работ. Здесь все самое лучшее», — отметил он.

Важность конференции подчеркнул генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск», регионального производственного объединения компании в Красноярском крае, Андрей Федоров. По его словам, такие мероприятия позволяют повысить уровень взаимодействия промышленности и науки, а также найти новые решения для развития отрасли.

«Разрезы, которые работают в Красноярском крае, были построены в 80-х годах прошлого века, но уже тогда в них были заложены технологии, которые можно назвать современными, актуальными, передовыми и сегодня. Благодаря этому у нас самая высокая производительность по добыче угля не только в России, но и в мире. У нас очень серьезный инженерный корпус. СУЭК ставит перед нами задачу непрерывных улучшений. Мы не должны стоять на месте, мы должны развиваться. Мы работаем с научными организациями России, в том числе и с красноярскими, и на стыке науки и производства ищем новые решения, которые позволят более эффективно работать», — рассказал Андрей Федоров.

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Научно-практическая конференция «Открытые горные работы в XXI веке» будет работать в Красноярском крае три дня. Два из них будут посвящены обсуждениям в секциях таких вопросов, как безопасность и экология производства, проектирование и развитие горно-технических систем, обеспечение работоспособности горнотранспортного оборудование, организация труда и работа с персоналом.

В четверг, 19 октября, участников конференции ожидает экскурсия на Бородинский разрез имени М.И. Щадова, крупнейшее предприятие открытой угледобычи в СУЭК, Красноярском крае и России.