Угольщики реализуют масштабные экологические проекты в Красноярском крае

На экологической конференции, которая прошла в Красноярске, Сибирская угольная энергетическая компания презентовала свои основные проекты в области охраны окружающей среды. О мероприятиях компании рассказал технический директор АО «СУЭК-Красноярск» Евгений Евтушенко. Он подчеркнул, что в 2017 году для компании в части экологической политики наступил новый рубеж — так называемой фактической экологии. Инвестиции СУЭК в ближайшие годы на экологию превысят 3,5 млрд рублей.

Как подчеркнул Евтушенко, сегодня компания нацелена на предупреждение негативного воздействия угледобывающего производства вместо устранения последствий. Одно из направлений деятельности СУЭК связано с созданием и внедрением в широкое пользование чистого топлива. Такой разработкой является бездымный угольный брикет. Его производство уже осуществляется на Березовском разрезе в Шарыповском районе. Брикет подходит для печного отопления и может существенно повлиять на сокращение выбросов частного сектора, в том числе в черте Красноярска.

«Кроме того, компания занимается сокращением сбросов загрязняющих веществ в водные объекты. Благодаря строительству и реконструкции очистных сооружений на предприятиях мы уже снизили показатель по сбросам на 81%. Также для сохранения водных биоресурсов СУЭК активно занимается зарыблением водоемов, или выпуском в реки ценных пород рыб, таких, например, как осетр», — прокомментировал Евгений Евтушенко.

Значительная работа ведется в сфере восстановления земель. «Кроме традиционной рекультивации, мы совместно с нашими крупнейшими потребителями работаем над проектом по использованию золошлаковых отходов для заполнения выработанного пространства угольных разрезов при их восстановлении. Также по европейскому опыту мы будем обустраивать на таких участках рекреационные зоны с водоемами, парковыми зонами, что позволит создать новые места для семейного отдыха в наших моногородах, тем самым повышая их социальный статус. Сейчас такой проект реализуется на Березовском разрезе», — пояснил Евгений Евтушенко.

Технический директор АО «СУЭК-Красноярск» добавил, что в своей деятельности компания использует синтезированный опыт европейских предприятий и различные научные исследования, проведенные непосредственно для предприятий СУЭК, что позволяет сделать экологические проекты максимально эффективными.