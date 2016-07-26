Красноярский край опустился в научном рейтинге

Красноярский край потерял две строчки в рейтинге субъектов России, лидирующих в развитии науки и технологий. К таким выводам пришли эксперты агентства «РИА Рейтинг», проводившие исследование на основе данных Росстата.

На основе полученных данных эксперты опубликовали «Индекс научно-технологического развития субъектов РФ — итоги 2016 года». Составители отмечают, что лидеры рейтинга не изменились с прошлого года: первые места занимают Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. Сильнее всего позиции сдала Амурская область — по сравнению с прошлым годом регион опустился на 8 позиций, она занимает 66 место.

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Красноярский край не вошел в десятку регионов с лучшими показателями: наш регион стал 22-м. В 2015 году позиции были немного лучше — край занимал 20-ю строчку этого рейтинга.

Добавим, соседние регионы сохраняют последние позиции в рейтинге: показатели Хакасии за год ухудшились на 3 строчки (с 82-го места с 79-е), республика Тыва сохранила 77-ю позицию в рейтинге.