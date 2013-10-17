Красноярского депутата поймали на мошенничестве с субсидиями (видео)

Депутата Красноярского городского совета подозревают в мошенничестве при получении субсидий из регионального бюджета, сообщают в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Материалы дела переданы в региональное ГСУ Следственного комитета России, которое возбудило против народного избранника уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

По информации следователей, в этом преступлении подозревается 41-летний депутат городского парламента, избранный по единому общегородскому избирательному округу. Под это описание из всех народных избранников подходит только Валерий Быков.

По данным следователей, депутат горсовета в 2015 году получил 11 млн рублей субсидий в качестве компенсации затрат на строительство овощехранилища. Для этого он предоставил поддельный акт приема-передачи этого объекта, указав сроки строительства с 2013 по 2015 год, тогда как фактически сооружение было построено до 2011 года.

«Полученную субсидию депутат использовал на нужды своего предприятия», — говорят в Следкоме.

По данным системы «Контур.Фокус», в 2013-2015 годах Валерий Быков являлся исполнительным директором сельскохозяйственной компании «Деметра» (на документах на видео тоже читается это название), одним из учредителей которой является его дядя — известный в крае бизнесмен Анатолий Быков.



Сейчас по месту жительства депутата и в офисе агропромышленной фирмы проведены обыски, а сам подозреваемый допрошен. Также назначены почерковедческая и судебно-техническая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что в начале августа этого года Валерий Быков вместе с тремя другими депутатами горсовета от «Патриотов России», которых поддерживает его дядя, был исключен из партии за обещание поддержки тогдашнего мэра Красноярска Эдхама Акбулатова и инициатив «Единой России».