Подозреваемого в мошенничестве Валерия Быкова объявили в розыск

Депутат горсовета, в отношении которого возбудили уголовное дело, скрылся от следствия. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Вчера представители ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю сообщили о том, что 41-летнего депутата городского совета Валерия Быкова заподозрили в мошенничестве с выплатами. Как пояснили в следственном управлении, мужчина незаконно получил от краевого министерства сельского хозяйства около 11 млн рублей на строительство овощехранилища, которое фактически построили раньше.

По данным системы «Контур.Фокус», в 2013-2015 годах Валерий Быков являлся исполнительным директором сельскохозяйственной компании «Деметра», одним из учредителей которой является его дядя — известный в крае бизнесмен Анатолий Быков.

В ООО «Деметра» и в Минсельхозе вчера провели обыски и изъяли документы. Следователи сообщили, что им удалось опросить Валерия Быкова, но сегодня полицейские объявили его в розыск. Всех, кто знает о местонахождении депутата, просят позвонить по телефону 02, либо (391) 245-92-80.