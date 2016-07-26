Зимой в «Роевом ручье» родится белый медвежонок

В красноярском зоопарке ожидается пополнение, об этом рассказали в пресс-службе парка флоры и фауны.

Белые медведи Аврора и Феликс скоро станут родителями. Из-за того, что гон у животных был достаточно продолжительным, зоологи не могут точно сказать, когда появится медвежонок. «Ожидаем мы потомство с ноября по январь. Так как период гона был продолжительный и совсем точно мы не можем сказать, когда произойдут роды. Поэтому период у нас такой растянутый», — пояснила ветеринарный врач Ирина Коленченко.

Зато в здоровье медведицы врачи уверены.

«Обследование, которое мы провели самке белого медведя Авроре, говорит о том, что она здорова. У неё функционируют все жизненные органы так, как положено. И весь период беременности будет с благоприятным исходом», — отметила ветеринар.

Сейчас для будущих родителей готовят новый просторный вольер. Напомним, оба медведя попали в зоопарк из дикой природы — Феликса доставили в Красноярск с острова Врангеля в 2006 году, а Аврора, вместе с сестрой, приехала с Таймыра в 2010 году.