«Тянут до 30 лет, пока не купят квартиру»: врач раскритиковал красноярок за слишком поздние роды

Главврач Красноярского перинатального центра Андрей Павлов рассказал о причинах снижения рождаемости в крае. Сегодня на своей странице в социальной сети он обнародовал статистику по родам и поделился собственными наблюдениями о демографической ситуации.

По данным Павлова, за 9 месяцев этого года в Красноярском крае родился 24 121 малыш, что на 3 031 меньше, чем за тот же период 2016 года.

«Начавшееся в прошлом году крутое падение в демографическую яму набирает скорость. К концу года разрыв достигнет уже 4000. Главная причина тому — яма рождаемости в середине 90-х годов, в результате которой достаточного количества детородной молодежи просто нет. Та, что есть, рожает по одному ребенку, либо вообще тянет до тридцатилетнего возраста, пока не встанет на ноги, не сделает карьеру, купит квартиру, машину и т.п. А когда это все появляется — рожают в лучшем случае по одному и все», — сетует Павлов.

Материалы по теме «Хочешь узнать, кто ты — усынови ребёнка» К чему нужно готовиться приемным родителям? Он отметил, что по статистике для воспроизводства населения России каждая женщина детородного возраста должна родить в среднем 2,6 ребенка. Но этого не происходит. «Поэтому пока единственными способами поддержания баланса рождаемости/смертности являются миграция из стран бывшего союза, снижение смертности и увеличение продолжительности жизни. Медицина может многое, но не все. Все зависит от нас самих», — подытожил врач. Добавим, в начале осени красноярские статистики выясняли репродуктивные планы населения — они ходили по квартирам и спрашивали о браке, детях и абортах. Результаты наблюдений используют для оценки эффективности существующих мер государственной поддержки семей с детьми и разработки дополнительных мер.